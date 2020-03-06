近年來環境污染及食安問題備受重視，營利事業因環境污染或違反食品安全等法規而遭處罰鍰事件亦時有所聞，營利事業雖支付該等罰鍰，但是依稅法規定，該罰鍰不得列為營利事業費用或損失。

財政部高雄國稅局表示，日前某皮革廠因染色污染水源違反水污染防治法遭處罰鍰新臺幣20萬元，皮革廠將該筆罰鍰列為損失而遭剔除補稅。

(工商 )