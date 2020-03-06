企業罰鍰 不能列損失 12:022020/03/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近年來環境污染及食安問題備受重視，營利事業因環境污染或違反食品安全等法規而遭處罰鍰事件亦時有所聞，營利事業雖支付該等罰鍰，但是依稅法規定，該罰鍰不得列為營利事業費用或損失。 財政部高雄國稅局表示，日前某皮革廠因染色污染水源違反水污染防治法遭處罰鍰新臺幣20萬元，皮革廠將該筆罰鍰列為損失而遭剔除補稅。 (工商 ) #罰鍰 #損失 #營利事業 #處罰鍰 #列為 也許您會感興趣 推薦閱讀 台被泰列為危險疫區 入境旅客隔離 外交部：尚在了解中 22:442020/03/03 兩岸 台產首創 票券費用損失險 04:102020/03/04 產業特刊 別躲在抗疫下搞黑箱 04:102020/03/04 時論廣場 被隔離看不了演唱會 門票有得賠 04:102020/03/05 投資理財 《經濟》國發會：疫情若未在月底趨緩，經濟損失將擴大 13:582020/03/05 財經 新冠肺炎影響退撫基金 損失52.9億元 14:182020/03/05 政治 新冠肺炎肆虐 DJ阿娟京都民宿損失破百萬日幣：超慘！ 19:122020/03/05 娛樂 疫情急遽惡化 全球航空業營收損失恐破3兆 20:142020/03/05 國際 陳美伶：GDP保二仍沒問題 04:102020/03/06 金融．稅務 牛排加盟達人欠罰鍰 查扣賓士車才繳清 10:592020/03/06 社會 財經熱門新聞 被疫情壓垮？台中亞緻飯店3月9日收攤 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 從小弟變總裁！73歲飯店教父寫下亞都麗緻傳奇 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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