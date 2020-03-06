行政院長蘇貞昌今日赴立法院備詢新冠肺炎特別預算案，國民黨立委林奕華質詢時呼籲，振興抵用券應該不要綁國旅住宿，可以給旅宿業其他獎勵，而不是綁抵用券。

蘇貞昌回應，過去一年來推出很多經驗和有績效，現在讓各部會勁量去發揮，有各種設想和配到，是刺激誘引式消費，包括經濟部、交通部、文化部，各部會讓民眾要出來，還要覺得好，用起來方便。

林奕華認為，振興抵用券綁國旅就是不方便，如果真的要綁國旅，藝文一定要獨立，藝文綁國旅真的一點道理都沒有，藝文產業很需要振興。

蘇貞昌重申，發放振興抵用券的原則是雨露均霑、立竿見影，推動誘引式消費，希望各部會以這個原則去發想。

文化部長鄭麗君表示，面對疫情的工作是防疫優先、紓困並行、振興在後，抵用券不是唯一振興措施，本來振興抵用券是經濟部提出的，文化部是建議納入適用範圍，是由經濟部設計規劃，藝文不用當地使用。

(工商 )