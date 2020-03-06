半導體設備大廠應用材料公司榮獲英特爾「2019年首選優質供應商獎」。首選優質供應商獎（Preferred Quality Supplier）旨在表彰如應用材料公司這樣的公司—英特爾相信這些公司一直堅持不懈地追求卓越，並以極為專業的精神執行業務。

英特爾全球供應鏈主管藍迪爾．塔克 (Randhir Thakur) 博士表示：「我欣然肯定2019年英特爾首選優質供應商獎的獲獎公司。致力持續改進，並與供應商進行廣泛合作，依然是英特爾至關重要的關鍵因素，有助於為市場導入令人振奮的產品，並滿足我們客戶的需求。」

要獲得「首選優質供應商獎」，供應商必須超越高預期和達到毫不妥協的績效目標，同時在評估全年業績的綜合報告卡上得分至少達80%。在具有挑戰性的持續改進計畫中，供應商必須達到80%或更高的分數，並證明其卓越的品質和業務系統。

(工商 )