新冠肺炎疫情持續延燒，長時間戴口罩讓部分民眾肌膚拉警報，達爾膚(6523)攜手康是美專業醫美節將推出優惠，希望搶攻醫美節商機的同時，並回饋消費者一起共體時艱。

達爾膚說，長時間配戴口罩，悶住肌膚不透氣，容易引發許多肌膚不適的問題，像是引發痘痘、粉刺、甚至敏感脫屑等，此時不僅需加強卸妝清潔外，使用杏仁酸亮白煥膚精華18%，能促進肌膚代謝與更新，淨化毛孔、改善粉刺外。另外，若想要素顏時也維持完美肌膚狀態，保濕要做好，而春天更是正式啟動美白保養的時機。達爾膚指出，在目前疫情尚不明朗的情形，戴口罩、勤洗手已成了全民運動，日常居家保養也別忘了呵護肌膚。

達爾膚攜手康是美專業醫美節將在3月11日-4月14日推出超值回饋優惠，三大經典明星爆品：玻尿酸保濕微導面膜3pcs、杏仁酸亮白煥膚精華18%30ml、角鯊潤澤修復精華30ml限時買一送一，潤透光美白、玻尿酸保濕系列商品皆有優惠活動，另外，品牌周也會推出折扣優惠。

(時報資訊)