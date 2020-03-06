聚碩(6112)公布2019年財報，現金股利到3元，為2014年以來發放最多的一年，以昨日收盤價計算，現金股息殖利率達8.81％，相較大盤大跌200點，聚碩股價今天逆勢大漲4.5％。

聚碩2019年營收123.07億元，年增10％，再創歷史新高，稅後淨利3.79億元，年增將近2成，也再創新高，依加權平均流通在外股數147,107千股計算，每股稅後淨利2.58元。董事會決議發放現金股利376,714,672元及資本公積發放現金188,357,336元，依股份188,357千股計算，每股配發現金股利2元、資本公積發放現金每股1元，合計3元。

佳世達(2352)去年參與聚碩私幕，持有聚碩35％股權，為單一最大股東，雙方結合聚碩軟體服務及佳世達硬體優勢，將資通訊產品導入佳世達集團相關公司，並藉由佳世達提升產業能見度，擴大業務觸角，今年將可逐步顯現效益。

(時報資訊)