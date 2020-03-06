國民黨立委萬美玲、廖婉汝和林為洲今日在立院舉行「國民黨籍女力立委推動有薪家庭照護假」記者會，表示要推動有薪家庭照顧假，從7天延長為14天，並提案修法，針對「就業保險法」增列「家庭照顧津貼」給付項目，依就業保險日投保薪資60％發給津貼。

(中時 )