環保局這次布建微點感測器宛如撒下密密漁網，彰濱工業區每50至500公尺，就布設一個點。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

工業區熱點，彰濱工業區告警及陳情熱區標定圖示。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保人員掌握盜排數據線索，進場稽查。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

要揪出工廠盜排這等大烏賊，常因監測點採大範圍，魚目混珠，要揪出真兇不容易！彰化縣環保局決心擒拿到底，出招布建200點微型感測器於彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區，針對PM2.5進行24小時監測，幾乎每50到500公尺就設點，讓盜排無所遁形，已經揪出4家工廠違反空汙法，開罰40萬元。

環保局這次布建微點感測器宛如撒下密密漁網，將工業區的大、小烏賊一網成擒，透過了數據監控，物聯網即時傳送空品數據到監測平台鎖定汙染熱區及可疑對象稽查後，稽查人員不用再無頭緒地奔命，得以更精準地進場，要求檢測工廠排放的煙道，採集證據，移送開罰。

彰化縣環保局空品科長尤鴻昌指出，以往都是由民眾檢舉再安排現場稽查方式，運用環境感測物聯網輔助智慧稽查功能，化被動為主動，執行科學稽查，經「數據相對趨勢」及「時空特徵數據分析」輔助標定汙染熱區及可能汙染時段後，再由稽查人員進行深度稽查，讓不肖偷排工廠無機可乘。

彰化縣環保局局長江培根表示，微型感測器與環保署空氣品質監測站變化趨勢是一致的，監測數據透過空氣網視覺化圖形分析，有利於不明空汙發生時，作為判斷輔助工具，今年持續與環保署合辦再設置100點，福興、北斗工業區也要納入，各大工業區周邊、交通要道及尚未有監測站的鄉鎮等也納入，有效監控空氣品質變化，住戶也可透過這些空氣品質微型感測器來瞭解住家附近的空氣品質狀況，作為日常活動的參考。

目前被揪出4家工廠分布在彰濱、全興和芳苑工業區，違法工廠包括金屬冶煉、紡織和膠帶製作，排放超標都被掌握了證據，罪無可賴，各開罰10萬，累績40萬元了。民眾可前往「彰化縣空氣品質感測物聯網」查閱包含溫度、濕度及細懸浮微粒等即時資訊。

(中時 )