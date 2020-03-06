聯合國今天表示，全球9成民眾對女性存有偏見，例如認為大學教育對男性比較重要，或工作機會稀缺的情況下，男性比較應該得到工作。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）指出，聯合國開發計畫署（UNDP）「性別社會規範指數」（Gender Social Norms Index）調查發現，超過1/4的男性和女性也認為丈夫毆打妻子乃天經地義。性別社會規範指數設計宗旨，是為了衡量社會信仰如何阻礙性別平等。

聯合國開發計畫署旗下人類發展報告辦公室（Human Development Report Office）主任孔塞桑（Pedro Conceicao）在8日的國際婦女節前夕透過聲明表示：「今天有關性別平等的戰鬥，是一頁關於偏見和歧視的篇章。」

性別社會規範指數使用全球逾80%人口資料，雖然全球在女性就讀小學及孕產婦死亡人數下降等方面有所進步，但偏見仍深植人心。

報告指出，91%男性和86%女性至少抱持一項明確的偏見，例如認為男性能成為較優秀的政治領袖或企業高層主管。

聯合國開發計畫署行政官員施泰納（Achim Steiner）表示，改善這類偏見是提倡性別平等的下一個目標。

施泰納在聲明中說：「在確保消弭健康與教育鴻溝方面功效卓越的工作，現在必須進一步處理更具挑戰性的問題，也就是男性與女性心中都根深蒂固、與真正平等互相牴觸的偏見。」

聯合國開發計畫署表示，要改善根深蒂固的偏見，可以藉教育、提升性別平等意識，和提高諸如鼓勵平均分擔育兒費用的租稅結構等獎勵措施來著手，或鼓勵女性進入男性稱霸的工作領域。

(中央社)