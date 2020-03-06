民眾黨積極推動修憲下修公民權至18歲，民眾黨立委蔡壁如就此主張，質詢行政院長蘇貞昌態度，蘇揆當場表態支持，並強調修憲雖困難，但若是修這條「很容易通過，因為大家都贊成」。蘇揆還開玩笑地說，現在的孩子成熟速度超乎想像，「像我孫女就說他要讀火星大學」，相信台灣已經有這個能力，讓年輕人早點參與公共政策。

立法院會今邀請蘇貞昌進行施政總質詢，蔡壁如質詢時針對下修公民權至18歲的議題表示，今年是野百合運動30周年，民眾黨也有一個想法，就是推動青年18歲公民權，藉此降低參政門檻，讓台灣的政治有更快速的新陳代謝，進而有效解決年輕人最在意的低薪、高房價問題。

蔡壁如說，「所以院長認同公民權調降到18歲的事情嗎？請蘇院長支持投票權18歲下降。」為尋求支持，她還自謙地說，自己作為晚輩，如果能夠得到「長輩」（指蘇貞昌）的支持，「只要你講1句話，勝過我講100句」。

蘇貞昌聽完後，先是笑說「你這是在做政黨宣傳」，但隨即就表態支持公民權下修至18歲的立場。

蘇貞昌說，關於這一點，他認為其實各政黨都有共識，畢竟也已經講很久了，社會早已出現共識。至於原因，他認為第一，現在科技發達，年輕人接受資訊比過去時代快且方便，同時也是國際化、全球化，比起當年的孩子，大多是乖乖地從鄉下到都市慢慢學習，現在的孩子早熟的很快。

蘇貞昌還舉例說，「就樣我10歲的孫女，我問她以後想念哪一所大學，結果她說要讀『火星大學』，代表現在的孩子成熟得超過我們想像，所以我們應該要讓他們早一點能決定自己的未來、人類的未來」。

蘇貞昌接著說，目前憲法與法律存在諸多不對等的現象，例如法律課予年輕人不少責任，例如《刑法》刑責不是要滿20歲才要負責，這對年輕人並不公平。

第三，蘇貞昌說，雖然修憲非常難，但如果是修訂公民權下修，他認為很容易通過，因為大家都贊成，共識度也是最高。

但蘇貞昌強調，現在的問題在於若要修憲，是不是只是修這一條，其它不合理的要不要休，這部分意見就會比較多。

但無論如何，對於下修公民權，他認為應該早一點給年輕人決定這個國家大小事的權力，讓他們早一點參與國家未來願景的擘劃，讓年輕人早點參與公共政策，「我認為台灣已經有這樣的能力了。」

＃蘇貞昌

＃修憲

＃18歲投票權

(中時 )