有「玉女掌門人」之稱的女星周慧敏，擁著名的凍齡臉蛋和苗條身材，保養有術的她完全看不出已52歲，而周慧敏昨（5日）則曬出與愛犬的舊照，對比周慧敏現在的顏值，根本都沒老。
周慧敏昨晚在網曬出與愛犬舊照，熱愛毛孩子的她感性寫下：「你仍然活在我心中」，字裡行間滿是思念，而照片中的周慧敏頂著紅唇和濃眉大眼，對比周慧敏現在顏值差異不大，女神超凍齡讓人超驚豔。
其實周慧敏日前才在網曬套上特效的護士照，為新冠肺炎疫情祈福，她一雙大眼睛電力超強，周慧敏受封為凍齡女神當之無愧。
(中時電子報)
#周慧敏
有「玉女掌門人」之稱的女星周慧敏，擁著名的凍齡臉蛋和苗條身材，保養有術的她完全看不出已52歲，而周慧敏昨（5日）則曬出與愛犬的舊照，對比周慧敏現在的顏值，根本都沒老。
周慧敏昨晚在網曬出與愛犬舊照，熱愛毛孩子的她感性寫下：「你仍然活在我心中」，字裡行間滿是思念，而照片中的周慧敏頂著紅唇和濃眉大眼，對比周慧敏現在顏值差異不大，女神超凍齡讓人超驚豔。
其實周慧敏日前才在網曬套上特效的護士照，為新冠肺炎疫情祈福，她一雙大眼睛電力超強，周慧敏受封為凍齡女神當之無愧。
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