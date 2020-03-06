採取棄用中鋒的「小球」策略的火箭，卻在自家主場丟臉丟大了！火箭賴以維生的三分火力，6日竟在豐田中心完全失靈，全場三分球投42中7，其中哈登與韋斯布魯克更是攜手投10中0，最後慘遭快艇120比105修理，季後賽前途堪憂。

自從火箭在今年交易截止日前夕，把主力中鋒卡培拉交易到老鷹，火箭總教練丹托尼就改採小球策略，排出哈登、韋斯布魯克、塔克、柯文頓、豪斯的超矮先發陣容，幾乎場場都靠哈登、韋斯布魯克兩人飆分，或是三分火力狂轟對手取勝。

諷刺的是，火箭跟快艇本季前3次交手，當時都靠卡培拉坐鎮禁區，結果火箭取得2勝1敗，唯一敗北還在洛杉磯客場只輸3分，沒想到6日換用小球陣容應戰，竟然變成慘輸15分收場，充分證明這套小球陣容，面對強隊根本毫不管用。

快艇明星前鋒里歐納德6日全場投15中8、9罰5中，貢獻25分、6籃板及5助攻，充分展現他的主宰力，哈瑞爾也拿19分、10籃板，祖巴茲17分、12籃板，保羅喬治13分、9籃板及7助攻，要不是快艇最後關頭放掉了，火箭恐怕會輸得更慘。

(中時 )