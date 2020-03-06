美國福斯電視新聞台主播要求大陸應該對新冠肺炎疫情向全球擴散正式道歉，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，美媒個別主持人的言論「荒謬可笑，充分暴露出他對中國的傲慢、偏見和無知。」在此次疫情防控中，「中國力量、中國效率、中國速度」受到了國際社會的廣泛讚譽。為了世界各國健康和安全，中國人民也付出了巨大犧牲，作出了重大貢獻。

福斯新聞台主持人傑西．沃特斯日前在節目上公開要求大陸為新冠肺炎疫情擴散向全世界道歉，這位主持人還表示，中共當局餵不飽人民，老百姓因飢餓才會「生吃蝙蝠」，以致釀成嚴重的疫情。而此一「中國道歉論」，最近也在社群媒體上被廣為討論。

在5日的大陸外交部例行記者會上，則有媒體就此提問稱：近期，美國福斯新聞台主持人在播出節目時稱，中國人應該就新冠肺炎疫情「正式道歉」。我們注意到，一些社交媒體上也有類似論調。你對此有何評論？

發言人趙立堅答稱：你提到的個別主持人的言論荒謬可笑，充分暴露出他對中國的傲慢、偏見和無知。痛批個別主持人的言論荒謬可笑，充分暴露出他對中國大陸的傲慢、偏見和無知。

趙立堅強調：第一，疫病是人類的公敵。各國患病的人都是受害者，不知道「道歉論」從何說起？當前，世界各國人民正在攜手努力共同抗擊新冠肺炎疫情。世界衛生組織多次表示，污名化比病毒本身更危險。在這個時候，個別人散佈這種毫無邏輯的言論，居心何在？

第二，「中國道歉論」毫無根據，也毫無道理。目前病毒源自何處，尚無定論。無論病毒源自哪裡，中國同其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都面臨阻擊疫情蔓延的挑戰。2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年就導致至少18449人死亡，誰要求美國道歉了嗎？

第三，中國抗疫體現了一個負責任大國的應有擔當。在此次疫情防控中，中國力量、中國效率、中國速度受到了國際社會的廣泛讚譽。為了世界各國人民的健康和安全，中國人民也付出了巨大犧牲，作出了重大貢獻。全球170多個國家領導人和40多個國際地區組織負責人向中國領導人來函致電、發表聲明表示慰問支持，對中國抗疫舉措及其積極成效以及為阻止疫情蔓延作出的巨大犧牲和貢獻予以高度肯定。世界衛生組織總幹事譚德塞指出，中國強有力的舉措既控制了疫情在中國境內擴散，也阻止了疫情向其他國家蔓延，為世界各國抗擊疫情樹立了新標桿。

(中時電子報)