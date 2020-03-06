3月8日國際婦女節即將到來，著名外媒列舉亞洲11位具代表性的亮眼女性，其中，民進黨立委高嘉瑜也名列其中。高嘉瑜也在臉書開心分享這個好消息。不過，更多網友關心的是何時開演唱會！

據《日經亞洲評論》報導，2009年，時年29歲的高嘉瑜參選台北市議員選舉，那時的她，沒有任何資源和支持，她只能勤跑菜市場和公園等基層和選民接觸，甚至追逐垃圾車，只為尋求丟垃圾市民的支持。這次2020立委選戰，對她而言，是她的人生十字路口，而最終，高嘉瑜也贏得立委寶座。《日經》表示，高嘉瑜是顆冉起的政治新星，她也被視為2022台北市長的潛在人選之一，前途看漲。

對此，高嘉瑜在臉書開心跟大家分享這個好消息，「《日經亞洲評論》評選在政治、商業、社運和藝文等領域的11位具代表性的亮眼女性，嘉瑜也名列其中」。底下網友也紛紛祝福，但更多網友卻歪樓大喊，何時開演場會！

(中時電子報)