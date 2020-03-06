（烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫，今日在台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持下開工動土。圖／曾麗芳）
台灣菸酒公司積極推動旗下三大酒廠觀光工廠進行「風華再現改造計畫」！其中，烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫，今（6）日在台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持下正式開工動土。全案預計砸下1.6億元重金大改造，預計今年底、明年初啟用，參觀人次期望由目前的2萬人次、一舉衝高到10萬人次，締造2億元的業績目標。
丁彥哲表示，除了烏日啤酒廠外，包括埔里酒廠及南投酒廠，也會陸續推動相關改造工程，三場改造工程總投資金額超過12.6億元，相信在既有基礎上結合當地的觀光特色，必能讓這三個觀光酒廠開菸酒公司創新的風貌。
丁彥哲進一步表示，烏日啤酒廠位於台中市烏日區光華街1號，占地約11萬餘平方公尺，面對台中捷運G16站、台鐵及高鐵三鐵共構的未來之發展榮景，期將更能充分結合中部地區在地文化、產業、創意藝術、人文等以建構成全國示範性及指標性之觀光酒廠。
因此，烏日啤酒廠委託許育嘉聯合建築師事務所，就觀光工廠廠區之展示型態更新整建，藉助景觀空間、解說裝置、廣告影片、吉祥物，以至藝術創作的延伸，融合產業元素於品牌行銷的媒介中，及透過一份對美學生活的追求，呈現品牌形象的精緻質感，轉換為一種體驗商品，更深層認識台灣啤酒的釀酒文化與品牌魅力，讓消費者藉由參觀亦能品嚐世界級各款金牌啤酒，印證台灣啤酒頂尖的製酒技術。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。