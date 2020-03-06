（烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫，今日在台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持下開工動土。圖／曾麗芳）

台灣菸酒公司積極推動旗下三大酒廠觀光工廠進行「風華再現改造計畫」！其中，烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫，今（6）日在台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持下正式開工動土。全案預計砸下1.6億元重金大改造，預計今年底、明年初啟用，參觀人次期望由目前的2萬人次、一舉衝高到10萬人次，締造2億元的業績目標。

丁彥哲表示，除了烏日啤酒廠外，包括埔里酒廠及南投酒廠，也會陸續推動相關改造工程，三場改造工程總投資金額超過12.6億元，相信在既有基礎上結合當地的觀光特色，必能讓這三個觀光酒廠開菸酒公司創新的風貌。

丁彥哲進一步表示，烏日啤酒廠位於台中市烏日區光華街1號，占地約11萬餘平方公尺，面對台中捷運G16站、台鐵及高鐵三鐵共構的未來之發展榮景，期將更能充分結合中部地區在地文化、產業、創意藝術、人文等以建構成全國示範性及指標性之觀光酒廠。

因此，烏日啤酒廠委託許育嘉聯合建築師事務所，就觀光工廠廠區之展示型態更新整建，藉助景觀空間、解說裝置、廣告影片、吉祥物，以至藝術創作的延伸，融合產業元素於品牌行銷的媒介中，及透過一份對美學生活的追求，呈現品牌形象的精緻質感，轉換為一種體驗商品，更深層認識台灣啤酒的釀酒文化與品牌魅力，讓消費者藉由參觀亦能品嚐世界級各款金牌啤酒，印證台灣啤酒頂尖的製酒技術。

(工商 )