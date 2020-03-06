亞洲開發銀行（簡稱亞銀）發布最新報告顯示，新冠肺炎疫情將對亞洲發展中國家經濟產生重大影響。其中，中國的損失將達到1,030億美元，占國內GDP的0.8％。

路透報導，亞銀指出，目前仍在持續的疫情將對亞洲發展中經濟體的許多方面產生重大影響，造成內需大幅下降，旅遊和商務外出減少，貿易與生產下滑，供應中斷，健康受到威脅。

經濟損失規模將取決於目前仍難以預測的疫情走向。如果影響為中度，在1月底疫情爆發加劇、各種限制實施的3個月後將開始放寬防範措施與旅行禁令等限制，如此一來，全球損失將高達1,560億美元，占全球GDP的0.2％。

其中，中國的損失將達到1,030億美元，占國內GDP的0.8％。其他亞洲發展中國家的損失將達到220億美元，占其GDP的0.2％。

亞銀指出，疫情可能使2020年中國經濟增長率減少0.3至1.7個百分點，發展中亞洲經濟體增長率減少0.2至0.5個百分點。

亞銀首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）表示，新冠肺炎疫情仍有很多不確定性，包括它對經濟的影響。要更準確地預測潛在損失，就需要分析多種情形。

(工商 )