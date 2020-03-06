新冠肺炎疫情在全球肆虐，許多人出門都已養成戴口罩的習慣。不過近期有外國生態學者，在港屬索罟群島考察時，發現海灘垃圾大增，並發現最近海上漂流的垃圾多了不少醫療用口罩，這些在海上漂流的口罩，多被沖刷上沙灘，讓外界擔心這波新冠肺炎疫情，不但對人體健康帶來危害，也對環境保護，帶來不小影響。

生態學者Gary Stokes是海洋生態研究組織「OceanAsia」的負責人，他一直在跟研究團隊，從事研究海洋垃圾和微塑膠問題。最近他進行實地考察發現，最近海洋漂流上來的垃圾，除了塑膠袋、塑膠瓶，還多了當前防疫最夯的「口罩」用品。

Gary表示，在最近的5個月，研究團隊每個月都會在沙灘實地考察2次，早在疫情爆發前，就曾看過海上有口罩漂浮。不過可能是最近全球使用的口罩數量增多，再加上登山者亂丟垃圾，所以垃圾估算從被丟掉後，約莫經過6個星期，就會經過一連串的漂流、沖刷，出現在沙灘上。

Gary透過所拍攝的海洋垃圾照片，呼籲外界除了注意重是新冠肺炎防疫，勤洗手之外，也要注重環境生態的維持，才不會為地球環保衍生更多問題。

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(中時電子報)