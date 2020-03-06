振興抵用券怎麼用？文化部長鄭麗備詢回應了 14:522020/03/06 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部長鄭麗君（右2）6日在立法院總質詢中，回答國民黨立委林奕華質詢振興抵用券中藝文項目是否該獨立出來使用不與國旅綁在一起表示，只要確定文化部的補助經費是用在文化上，且不在地使用就可以。圖左起交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌及經濟部長沈榮津。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部長鄭麗君6日在立法院總質詢中，回答國民黨立委林奕華質詢振興抵用券中藝文項目是否該獨立出來使用不與國旅綁在一起表示，只要確定文化部的補助經費是用在文化上，且不在地使用就可以。 (中時 ) #鄭麗君 #抵用券 #發言 #立法院 #文化部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌點頭了 振興抵用券將不限異地消費 15:472020/03/03 政治 振興抵用券 不限異地消費 04:102020/03/04 財經要聞 振興抵用券每人領多少？經濟部長沈榮津：600-800元 11:332020/03/04 政治 自嘲「總工友」 柯：我不是很少發言了嗎？ 11:592020/03/04 政治 振興抵用券每人發600~800元 35萬店家可使用 11:552020/03/04 財經 政院：不是每種振興抵用券都要異地使用 15:462020/03/04 政治 4大產業35萬店家適用 綁國旅每房發800元 振興券遭疑不夠力 04:102020/03/05 政治要聞 商圈盼發消費券或現金 卡實在 04:102020/03/05 政治要聞 生意剩1成 六合攤商喊快發 04:102020/03/05 政治要聞 紓困抵用券 視覺藝術界受惠少 20:042020/03/05 生活 生活熱門新聞 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 中鏢澳洲音樂家來台9天 活動時間序曝光 - 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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