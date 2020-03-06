處理未爆彈向來是軍警中最危險的一項工作之一，尤其在戰場上為了防止遭到敵方利用土製炸彈封鎖部隊行進與傷亡，未爆彈處理小組在軍中更顯得重要。近來在國軍北部演訓場合中，經常出現一位身材嬌小的身影，當他卸下厚重的防彈盔與防彈裝備，不少才驚覺，竟然是一位面貌清秀的小女生，讓不少士官兵驚訝萬分。

這位大膽的小女生，就是擁有未爆彈處理專長的，蘇澳彈藥分庫未爆彈處理組組長蕭安婷上尉。面對未爆彈，一般人恐怕會拔腿就跑，但她卻選擇與「炸彈」為伍，成為一位「拆彈女力」，勇氣令人折服。

蘇澳彈藥分庫未爆彈處理組組長蕭安婷上尉選擇與「炸彈」為伍，成為一位「拆彈女力」，勇氣令人折服。(青年日報提供)

根據《青年日報》報導，身為八年級生蕭安婷上尉，103年畢業於國防大學理工學院化材系。去年4月接任未爆彈處理組組長，將近一年來已累積多次處理未爆彈的經驗。

蕭安婷強調，「處理未爆彈，只有0分與100分的差別，只許成功不許失敗。」當他們接獲警方通報有民眾發現未爆彈時，就要立即趕赴現場處理，每當穿上重達30公斤的高性能防爆衣，手舉近5公尺長的延伸桿，將未爆彈夾取至防爆毯，再將未爆彈移運處理，一次次地化解危機，累積實戰經驗，不僅讓她面對狀況時更駕輕就熟，更能迅速下達決心，守護民眾的生命安全。

她強調，當初是在長官的保薦下，她毅然的前往陸軍後勤訓練中心接受長達八週的未爆彈處理專長訓，初期從「各式彈藥構造與識別」開始，藉此瞭解各式彈藥的構造，進而了解每顆彈藥的作用方式與特性；接著進入「未爆彈處理實作」階段，直接面對各式未爆彈處理的訓練。

「男生能做的，我相信我也可以做得到。」蕭安婷說，儘管未爆彈處理是屬於高風險、高強度的工作，但她覺得，職業無關性別，只在於有沒有決心要去達成。

他身為組長與現場指揮官，讓未爆彈處理人員能安全的帶走未爆彈並做後續處置。對她而言，在必須冷靜、即時確認處置狀況，沒有絲毫猶疑。而女生獨特的謹慎心思，更能切合未爆彈處理所需的特質。

(中時電子報)