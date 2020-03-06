中華醫事科技大學防疫多管齊下，為掌握全校教職員工及學生體溫異常狀況，校方自行開發體溫記錄APP軟體。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

中華醫事科技大學防疫多管齊下。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情來勢洶洶，中華醫事科技大學防疫多管齊下，為掌握全校教職員工及學生體溫異常狀況，校方自行開發體溫記錄APP軟體，要求教職員工生每天必須量測體溫並上傳結果，回報率超過9成。校長曾信超表示，每天數千位師生在校活動，校園防疫更要上緊發條，學校資訊工程師自行開發體溫記錄APP軟體，做到教職員工生每日體溫全記錄。

除了量測體溫外，各班也配置體溫計讓學生隨時可以量測自己的體溫，進出校園只留校門口通道，校外人士進校須在體溫檢疫站量測體溫沒有異常始得進入，學生進校的機車道前更架設紅外線體溫偵測儀，如發現有體溫異常者立即攔下做關懷處理。

身兼校園防疫小組召集人的曾信超表示，中華醫大自行開發體溫記錄APP軟體，已併入學校原先已開發的「中華醫點通」軟體系統，提供全校教職員工及學生手機下載，教職員生每天量完自己體溫後必須到系統「體溫記錄」區填報回傳體溫量測結果，防疫小組隨時可從回傳報表上掌握教職員生體溫異常狀況，再對體溫異常者按學校防疫SOP流程做必須的關懷和處置。

曾信超指出，為了提升自我體溫量測及回報率，行政及教學單位處室由主管督促所屬教職員工配合辦理，班級學生則由導師負責督導。回報率不佳的單位和班級，由校方公布名單作為警惕。

中華醫大的教職員工及學生利用手機操作回報每天的體溫記錄，加上單位主管和班級導師的督促，雖然有些學生沒有課未到校，但每天回報率仍然很高，多數班級更達90％，甚至100％。

除了開發體溫記錄APP軟體供師生每天回報體溫，學校也只留校門口作為進出校園的通道，校外人士進行必須先在校門口的發燒檢疫站接受量測體溫，體溫正常完成相關資料登記後始可進入。學生進出最多的機車道入口更架設紅外線體溫感測器，發現有體溫異常者立即攔下關懷及後續處理，校園防疫小組更不定時抽查各單位防疫執行情形。

曾信超表示，防疫如同作戰，抗疫之路漫長，校方除了作好各項防疫應變外，最重要的還是呼籲大家要建立自主健康管理的觀念，降低病毒感染的機會。

(中時 )