國家音樂廳中鏢關閉 侯友宜：相信新北市民應有戴口罩 12:172020/03/06 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午視察致理科技大學防疫情況。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾到國家音樂廳的澳洲音樂家確診，對此新北市長侯友宜今（6）日上午表示，新北市在過年前就已宣導，在密閉空間、人潮擁擠處戴起口罩，所以在還沒開始防疫前，他到各地巡視，如室內大型集會幾乎百分之九十幾都已戴起口罩，所以他對新北市的市民非常有信心，他們去國家音樂廳，相信應該有很多人會戴起口罩。 侯友宜說，如果沒有戴口罩的，在這段時間就自主健康管理，一有狀況隨時通報、反映，市府會隨時配合、保護。 (中時 ) #口罩 #侯友宜 #音樂廳 #國家音樂廳 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 砲轟口罩問題！李來希酸：偉大的民進黨政府啊 11:282020/03/02 政治 揮別一罩難求 陸日產量破億片 04:092020/03/04 焦點新聞 我國口罩 2月仍出口千萬片 04:102020/03/04 金融．稅務 管制聲中 照樣出口 800萬片防花粉口罩輸日 04:102020/03/04 財經焦點 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 領口罩像開福袋！他炫耀這款 網羨慕喊高檔貨 23:032020/03/04 生活 他花萬元買400片日本口罩 網一看包裝超傻眼 00:092020/03/05 生活 口罩衝量品質不一 憂防護力打折 04:102020/03/05 生活新聞 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 工具機國家隊挺到底 預計20日完成新增30條口罩產線 09:312020/03/06 財經 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 - 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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