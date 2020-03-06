曾到國家音樂廳的澳洲音樂家確診，對此新北市長侯友宜今（6）日上午表示，新北市在過年前就已宣導，在密閉空間、人潮擁擠處戴起口罩，所以在還沒開始防疫前，他到各地巡視，如室內大型集會幾乎百分之九十幾都已戴起口罩，所以他對新北市的市民非常有信心，他們去國家音樂廳，相信應該有很多人會戴起口罩。

侯友宜說，如果沒有戴口罩的，在這段時間就自主健康管理，一有狀況隨時通報、反映，市府會隨時配合、保護。

(中時 )