內政部長徐國勇昨日表示面對新冠肺炎，因為保警優先支持防疫工作，全國性酒測暫停，只維持地方酒測，引起輿論譁然。今早行政院長蘇貞昌受訪時表示「酒駕零容忍，不論中央與地方政府都不打折，雖然疫情緊急，一樣對酒駕都會酒測」，內政部長徐國勇接受質詢時，也表示會配合蘇貞昌的指示。

國民黨籍立委林奕華今天在立法院質詢時表示，目前台灣地區共有1人因新冠肺炎死亡，但去年因為酒駕造成149人在24小時內死亡，加上事後死亡者更多達293人，前年則有3百多人因酒駕事故死亡。 防疫絕對不放抓酒駕的假，疫情期間要維持酒測，否則發生遺憾的事情誰來賠？酒測不能減少。

徐國勇回稱地區性的酒測不會減少。但林奕華質疑，若中央因為防疫工作忙碌，地方就不忙嗎？為何中央取消都由地方實施酒測？蘇貞昌都表態了徐國勇還要取消全國性酒測嗎？徐國勇趕緊表示，中央地方對酒駕都零容忍，會聽蘇貞昌指示。林奕華補充，面對疫情現在該做的是給警察足夠防護設備，並教導標準流程，否則難道醫護人員會因為危險就不接病人？酒測應該繼續，不要讓大家覺得僥倖可以酒駕。

(中時 )