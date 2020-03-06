儘管實施了防疫措施，但除了南韓，新冠肺炎疫情亦在美國等世界各地加速擴散，令投資人信心大受打擊，周五韓股、韓元雙雙重挫，KOSPI指數盤中大跌2.44%，為2,034.44點。

日本宣布對來自中國與南韓的入境旅客實施強制隔離措施，南韓航空股大跌。外資盤中大舉賣超3376億韓元。韓元大跌0.86%，報1,191.5兌一美元。

(時報資訊)