《韓股》憂全球不堪「疫」擊，韓股重挫2.44％ 12:162020/03/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管實施了防疫措施，但除了南韓，新冠肺炎疫情亦在美國等世界各地加速擴散，令投資人信心大受打擊，周五韓股、韓元雙雙重挫，KOSPI指數盤中大跌2.44%，為2,034.44點。 日本宣布對來自中國與南韓的入境旅客實施強制隔離措施，南韓航空股大跌。外資盤中大舉賣超3376億韓元。韓元大跌0.86%，報1,191.5兌一美元。 (時報資訊) #全球 #韓股 #南韓 #實施 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》陸疫情降溫＋聯準會降息預期，韓股勁揚1％ 12:332020/03/02 財經 《韓股》看好聯準會降息，韓股反彈、韓元勁揚 16:142020/03/02 財經 道瓊回神狂飆1300點！日韓股早盤勁揚1.6％~2％ 08:302020/03/03 財經 《韓股》隔夜美股飆漲，韓股盤中勁揚1.28％ 11:252020/03/03 財經 《韓股》寄望G7聯手救市，韓股收漲0.58％ 15:572020/03/03 財經 《韓股》外資助攻，韓股盤中漲1.65％ 11:422020/03/04 財經 《韓股》外資轉站買方，韓股大漲2.24％ 16:142020/03/04 財經 《韓股》全球接力救經濟，韓股漲0.31％ 11:422020/03/05 財經 《韓股》全球接力救市，韓股連4紅 16:142020/03/05 財經 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 財經熱門新聞 油價爆大災難？沙國也怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不堪虧損 台中亞緻飯店將於3月9日收攤 - 即時 台中亞緻飯店熄燈？ - 財經要聞 - 工商時報 最長牛市掰了？MSCI警告：美股恐再崩近3千點 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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