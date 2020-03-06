宏正(6277)2月份合併營收自結數為新台幣3.79億元，較去年同期成長5%；全年合併營收自結數為新台幣7.58億元，較去年同期成長2%。宏正將在下周舉行線上法說會，同時宣布今年的股利政策。

宏正表示，2月營收雖然呈年增正成長，但其實是比預期略差一些，原因還是受疫情影響。檢視宏正的產品項目，未來可能受惠「宅經濟」的產品項目包括:去年第四季推出的直播機、OFIP KVM適用於異地上班的遠端監控管理等。宏正的產能分布，去年深圳約6成，汐止約4成；今年受疫情影響，台灣汐止的產能增加，員工加班趕訂單，全年的產能有可能微調到各半。往年宏正的營收和獲利都是呈逐季成長，但今年在新冠疫情的不確定因素下，公司審慎因應。今年前2月，公司較低階產品有受惠轉單效應。

就2月單月營收方面，產品別─IT架構管理解決方案較去年同期成長3%、專業影音產品較去年同期成長26%、USB週邊設備較去年同期成長5%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期減少6%、美洲與歐洲分別較去年同期成長21%及8%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長5%、專業影音產品較去年同期成長9%、USB週邊設備較去年同期成長1%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期減少5%、美洲與歐洲分別較去年同期成長18%及1%。

(時報資訊)