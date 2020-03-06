台灣大(3045)法說過後，多家外資紛紛對其出具最新研究報告，對其評等均無調整，從買進到減碼均有，目標價則以亞系外資由118元調升到121元最高，歐系外資則維持92.5元。

美系外資認為，有鑑於行動服務和5G頻譜競標已經確定，5G服務將於第三季度推出，短期內對服務收入的提升影響應該很小，台灣大今年資本支出可能是三大電信商中最少的，在台灣電信公司中，台灣大在電子商務和有線電視領域擁有多元化的業務，這可能有助於彌補移動業務的疲軟，重申買入評級、目標價117元。

另一家美系外資指出，台灣大於法說中釋出「並不擔心在電信三雄中是標下最少頻譜的」，台灣大認為其在攤銷成本將低於同業，並相信60MHz足以滿足第三季度5G開台需求，且NCC對合計頻寬超過100MHz的合作夥伴有限制，因此台灣大更有可能與台灣之星合作，台灣之星本次在3.5GHz上獲得了40MHz。另外，NCC(國家通訊委員會)在目前衛星使用的3.57+GHz，計畫在未來幾年內將其拍賣，台灣大將會在下一次競標中以較為划算的價格爭取，美系外資維持台灣大減碼評等、目標價95元。

亞系外資表示，台灣大在3.5GHz拿下60MHz的頻譜，儘管相較中華電(2412)、遠傳(4904)90MHz、80MHz少，但台灣大認為，這將足以滿足其5G流量需求，且台灣大還認為，其較低的頻譜數量可以成為三雄中唯一與其他兩家較小業者合作的機會，對於搶下較少的頻譜，台灣大並不悲觀，將台灣大目標價由118元調升到121元、評等維持持有。

歐系外資表示，台灣大預估2020年營收將增長8.1%，這得益於轉投資momo、核心電信收入穩定以及雲端、企業客戶收入等增長，法說會中總經理林之晨也看好5G定價應高於4G，但如果提供高價計畫，則對5G的普及率將持謹慎態度，故維持其優於大盤評等、目標價92.5元。

台灣大2019年第四季單季營收341.1億元，年成長8%，稅後淨利29.5億元，年減少5%，EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為82.5億元，年成長8%，單季每股獲利1.05元；累計2019年營收1244.2億元，年成長5%，稅後淨利124.8億元，年減少9%，EBITDA為333.9億元，年成長5%，全年每股獲利4.51元。

(時報資訊)