在美中貿易摩擦及新冠病毒疫情停工的影響下，各國企業無不加強尋找全球合作對象，盼建立起獨立之第二供應鏈，以分散風險。貿協表示，有鑒於此，貿協鎖定美國在美洲的第一大貿易夥伴國墨西哥，作為協助台灣業者全球布局重要標的之一，今（2020年）年2月即成功攜手墨西哥最重要前三大經貿組織，為受疫情籠罩的全球經貿注入希望。

貿協為協助業者布局美洲市場，同時搶占墨西哥內需市場商機，於2月15日至22日籌組墨西哥投資貿易布局團訪墨之際，即與墨西哥全國工業總會(CONCAMIN)簽署合作備忘錄(MOU)，該公會會員貢獻墨國30%的GDP，也經常向墨西哥政府建言，並在墨西哥對外談判(如CPTPP及USMCA等)占有重要地位，因此雙方簽署MOU，將有利台墨經貿交流活動。

此外，墨國外貿商務協會(COMCE)擁有超過2,000家墨西哥出口商，約占墨西哥總出口80%，扮演類似外貿協會的角色，該商會正著手草擬與貿協簽定之MOU，若未來雙方成功簽署，將有助共同開創貿易機會。另外，墨西哥製造公會(CANACINTRA)在墨西哥會員分布最廣，該公會表示將提供未來貿協率團至墨西哥時之相關協助，也研擬10月組團訪台計畫。

貿協將於3月7日至22日組團赴墨西哥市及南美洲各站辦理貿易洽談會並安排當地通路市場考察，提高台灣廠商與各國之雙邊互惠貿易。貿協也將於7月22日至24日於墨西哥汽車零配件展(INA PAACE Automechanika Mexico City)設置台灣精品館，該展被視為拉丁美洲汽車售後市場最重要國際貿易展覽。

墨西哥為全球第15大經濟體，擁有1億2,500萬人口，是我國在拉丁美洲第1大投資貿易國。墨西哥也是製造大國，尤其汽車生產，全球95%第1階汽車零配件供應商(600家)都在墨西哥設廠。新簽訂的美加墨（USMCA）的新自製率的條件，將有利於汽車業及其他製造業在墨西哥發展。

(時報資訊)