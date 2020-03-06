美國個人電腦製造商惠普公司（HP Inc）周四以出價過低，再度拒絕全錄（Xerox）提出的收購案。周四全錄股價大跌6.03%，收在31.66美元。惠普小跌0.28%，收在21.54美元。

在上次遭到惠普拒絕後，全錄上個月已經將出價提高2美元，至每股24美元，包含18.4美元現金與0.149股全錄股票，以周三收盤價估算相當於出價340億美元。

但惠普表示，這個價碼仍然低估惠普的價值，並呼籲股東不要接受這個敵意收購的提議。

(時報資訊)