《美股》惠普再賞閉門羹，全錄大跌6％ 12:162020/03/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國個人電腦製造商惠普公司（HP Inc）周四以出價過低，再度拒絕全錄（Xerox）提出的收購案。周四全錄股價大跌6.03%，收在31.66美元。惠普小跌0.28%，收在21.54美元。 在上次遭到惠普拒絕後，全錄上個月已經將出價提高2美元，至每股24美元，包含18.4美元現金與0.149股全錄股票，以周三收盤價估算相當於出價340億美元。 但惠普表示，這個價碼仍然低估惠普的價值，並呼籲股東不要接受這個敵意收購的提議。 (時報資訊) #惠普 #全錄 #出價 #周四 #大跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 仍將震盪調整 基建板塊或補漲 04:102020/03/02 焦點新聞 等不下去？ 惠普桌上電腦代工 傳轉單泰國 04:102020/03/02 財經要聞 殖利率高 宏益、惠普抗跌 04:102020/03/02 證券．權證 《國際金融》憂疫情擴散，美股指期大跌 08:522020/03/02 財經 疫情衝擊美股大跌 消費意願降低影響更大 18:162020/03/02 財經 陸2月財新製造業PMI大跌 歷史最低 04:092020/03/03 焦點新聞 《國際產業》營收不如預期＋示警疫情影響，惠普企業盤後跌逾6％ 14:492020/03/04 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 16:262020/03/04 財經 Fed閃電降息後...富達：美股大跌不只是因新冠疫情 00:102020/03/05 財經 四大ETF金、銀、債、VIX 齊揚 04:102020/03/05 產業特刊 財經熱門新聞 油價爆大災難？沙國也怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不堪虧損 台中亞緻飯店將於3月9日收攤 - 即時 台中亞緻飯店熄燈？ - 財經要聞 - 工商時報 最長牛市掰了？MSCI警告：美股恐再崩近3千點 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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