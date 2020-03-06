為迎接即將到來的3月8日國際婦女節，匯豐(台灣)商業銀行宣布，所有女性員工皆在本月獲得額外一天有薪休假，可於四月底前使用，而所有男性員工則可於3月或4月安排一天兩小時提早下班福利，以提升員工對性別多元議題的意識。

匯豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「匯豐致力於推動多元共融(Diversity & Inclusion, D&I)文化，力求透過各項員工倡議、活動與福利措施，鼓勵員工以多元化的觀點、風格及視角，提供客戶、社區與投資人最好的服務。而性別一向是D&I文化推動中相當關鍵的一環，我們透過增加員工額外一天休假或兩小時提早下班的安排，在溝通過程中讓同仁更加了解2020年國際婦女節的主題Each for Equal，並邀請所有員工用自己的方式表達對性別平等的支持。」

匯豐台灣女性員工比例超過七成，而管理職級的女性主管比例亦超過六成，高於集團整體比例，反映了匯豐在台灣推動D&I文化中力求建立均衡領導團隊的成果，並確保員工受到重視、尊重及獲得支持，不論性別都能在匯豐發揮潛能，持續成長。

此外，為響應政府致力提升婦女勞動力參與率，並鼓勵弱勢婦女勇於求職與多元瞭解就業市場，匯豐台灣自2019年底起投入超過新台幣一千萬元，攜手勵馨基金會推展為期兩年的弱勢婦女就業計畫。

該計畫將與100家友善雇主、企業合作，釋出更多工作機會；並規劃部分經費作為婦女微型創業的基金，以及為640名弱勢婦女提供一對一深度化、就業個案服務；此外，匯豐與勵馨亦於今年1月19日在台北推出首場「弱勢婦女就業博覽會」，之後也將陸續舉辦四場針對弱勢女性設計的就業博覽會，協助更多婦女其釐清自我性向與能力，並獲得就業資訊。兩年計畫期間，預計協助、陪伴近千名弱勢婦女再走一里路，自信朝就業、創業邁進。

(時報資訊)