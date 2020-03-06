中國國民黨主席補選進到最後階段，原本因為疫情蔓延，媒體聲量低迷的選情，卻因為黃復興存廢以及派系耳語突然間熱鬧起來，國民黨內鬥內行以及國民黨員結構落差的問題再次成為媒體關注焦點。

一份署名為製表人PP小豬的文宣近日在黃復興社群傳播，文宣看似公正但是卻是明顯的資訊失衡，尤其在黃復興部分甚至刻意忽略江啟臣的政見，訴求對象、意圖十分明顯。面對黃復興的擔憂，江啟臣則斬釘截鐵表示，黃復興的黨員是國民黨的資產，不會有人平白讓渡資產，我們反而要好好照顧好黃復興黨員，讓黃復興基層黨員感受到黨的溫暖。

江啟臣認為，黃復興的黨員對於黨的支持，對於國民黨改革壯大的支持比外界想像中強烈！江啟臣說，黃復興是國民黨最重要、最忠貞的夥伴，改革的艱難過程，當然需要最忠貞的夥伴！很多黃復興的黨員擔心改革會有廢除黃復興的規劃！我可以保證，黃復興沒有廢除的問題！改革是要讓黃復興好，而不是消滅黃復興！江啟臣進一步說，黃復興黨員不但希望黃復興好，更希望國國民黨好。我的改革路線，就是要壯大國民黨的品牌，壯大國民黨，自然就是壯大黃復興！

除了黃復興之外，派系耳語，未來人事酬庸同樣也成為國民黨內派系動向的焦點。外界甚至點名連勝文是江啟臣上任後的首席副主席首選。江啟臣直接否認表示，整場選戰耳語黑函不斷，無助黨內民主發展。尤其在選舉的最後關頭用放話的方式在上演過去的老戲碼，令人不齒。所有願意協助選舉的人，都是出於對於國民黨改革的盼望，沒有對價更沒有交換交件。

江啟臣嚴肅地表示，「國民黨的改革，做事比人事更重要，國民黨的改革，要分的是工作不是位子」，現階段還是呼籲黨員能夠站出來踴躍投票用選票勇敢改變國民黨！他說，在競選的過程中，已經多次宣示未來國民黨就是集體領導。未來都是以集體領導、共同決策、共同承擔的角度來進行人事安排。所有的職位安排都會以是否有實際功能為出發來思考，不會為了設置而設置，也不會是為了安撫或是酬庸而設置。

(中時電子報)