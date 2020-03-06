亞洲開發銀行6日表示，預計新型冠狀病毒疫情將使今年全球經濟增長減少0.1至0.4個百分點，財政損失預計將在770億至3470億美元之間。

亞行表示，除大陸以外的亞洲發展中地區今年經濟增長可能減少0.2至0.5個百分點。

(旺報 )