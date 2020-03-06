亞銀估疫情擊全球GDP恐掉0.4個百分點 12:312020/03/06 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲開發銀行6日表示，預計新型冠狀病毒疫情將使今年全球經濟增長減少0.1至0.4個百分點，財政損失預計將在770億至3470億美元之間。 亞行表示，除大陸以外的亞洲發展中地區今年經濟增長可能減少0.2至0.5個百分點。 (旺報 ) #亞洲 #今年 #經濟 #亞銀 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸將迎5G新機爆發潮 上周近10款5G新機上市 10:562020/03/02 財經 OECD下調今年全球經濟成長 警告上半年經濟急劇放緩 23:142020/03/02 財經 肺炎衝擊陸砂來台 水利署下令多疏濬千萬噸補缺口 18:502020/03/03 財經 牛津唱衰：陸經濟成長跌破5 04:102020/03/04 金融．稅務 《國際經濟》抗疫救經濟，南韓提出11.7兆韓元追加預算案 10:002020/03/04 財經 高市勞局祭萬元獎勵補助金 減輕視障負擔 18:422020/03/05 生活 鴻海大陸廠3月底前恢復季節性正常產能 23:092020/03/05 財經 社論／鼓吹兩岸脫鉤脫鏈 誤國誤民 04:102020/03/06 時論廣場 《國際經濟》「疫」起跌，亞銀看衰全球與中國今年成長表現 11:422020/03/06 財經 疫情肆虐 亞銀估：陸經濟損失逾千億美元 12:092020/03/06 財經 財經熱門新聞 台中亞緻飯店熄燈？ - 財經要聞 - 工商時報 美民眾像難民搶貨 Costco上月業績暴衝！ - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 油價爆大災難？沙國也怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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