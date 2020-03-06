國民黨立委廖婉汝、萬美玲、林為洲和陳玉玲今日舉行記者會，表示有鑑於近年來發生多起民眾因遭跟蹤、騷擾，進而引發社會事件，呼籲朝野共同合作，加速「跟蹤騷擾防治法」立法，回應人民和婦女團體的期待。

(中時 )