藍委籲：加速通過「跟蹤騷擾防治法」立法 15:102020/03/06 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍委呼籲加速通過「跟蹤騷擾防治法」立法。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委廖婉汝、萬美玲、林為洲和陳玉玲今日舉行記者會，表示有鑑於近年來發生多起民眾因遭跟蹤、騷擾，進而引發社會事件，呼籲朝野共同合作，加速「跟蹤騷擾防治法」立法，回應人民和婦女團體的期待。 (中時 ) #跟蹤騷擾防治法 #國民黨 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨主席選戰擂台》搶救絕種恐龍 江啟臣出招避免滅絕 09:362020/03/02 政治 未來國民黨最重要的黨產就是「人」，江啟臣以行動改變、改革、換世代之決 11:422020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》搶救老摳摳芒果乾 江啟臣提五解方 11:462020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 社論／國民黨還有品牌價值嗎 04:102020/03/04 時論廣場 國民黨何妨學學蔡英文 04:102020/03/04 時論廣場 「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知 10:052020/03/04 國際 國民黨主席補選 連勝文指重現「馬王之爭」惡質手段 23:562020/03/04 政治 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 政治熱門新聞 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 黃捷嗆韓這事太荒謬 韓粉終於反擊了！ - 政治 罷免案 陳敏鳳揭關鍵：韓國瑜還是有機會 - 政治 蔡阿嘎遇襲 韓粉拋「兩大疑點」網看完：超傻眼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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