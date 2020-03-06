立法院長游錫堃日前自曝遭到恐嚇，並表示從2月19日報案以來，大門口的巡邏箱，至今都還是空的，「半個月來，警方做了哪些事情？」對此，台北市長柯文哲5日指出，為了員警人員執勤時便利性，北市府從107年起，警用巡邏箱已全面E化。

柯文哲表示，以前簽到單常常因為淋到雨很難簽、夜晚視線不佳也很難簽，甚至簽到單不見了，有時警察沒帶筆，帶了筆又沒水，簽到還要寫時間、地點、簽名，相當地不方便。他指出，自從北市巡邏箱電子化使用QR code之後，不但巡警簽到方便，巡邏資料立即自動建檔，從後台管理及調閱資料也變得容易，每年更能少花上萬張的簽到紙，對環保有益無害。

台北市副市長黃珊珊則說明，目前台北市包含院長游錫堃的住家在內共有17271個巡邏點，均採用QR Code方式簡化程序，藉此也節能減碳減紙目標。她指出，根據統計，游錫堃住家的巡邏點，自2月1日至3月4日，共巡簽了199次。

柯文哲強調，作為智慧城市的政府，全面E化是台北市的目標，在政策上如果有做不好的就改進，也希望市民給辛勞巡邏的員警人員一個鼓勵。

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(中時電子報)