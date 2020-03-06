不丹今天傳出境內首起感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的確診病例。

不丹總理希林（Lotay Tshering）辦公室的聲明證實，首例患者是一名從美國來的76歲老翁，有赴印度的旅遊史，他在本月2日從印度古瓦哈蒂（Guwahati）抵達不丹。

同行的伴侶和車上10名乘客都已隔離，其中有8人是印度人。

(中央社)