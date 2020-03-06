約旦公主哈雅告訴英國倫敦高等法院，她懼怕前任丈夫、杜拜邦長穆罕穆德親王綁架她的子女，把他們帶回阿拉伯聯合大公國，讓她永遠見不到小孩。法院判決結果今天公諸於世。

45歲的哈雅（Haya bint al-Hussein）是約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的妹妹，她在去年4月帶著兩個小孩赴英國，並在倫敦捲入與穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum）往後關係的審理案件。

哈雅帶著兩名子女赴英國不久後，70歲的穆罕穆德親王要求兩人的8歲兒子和12歲女兒返回阿聯。

但哈雅公主請求法院監護她的子女，並申請禁止騷擾令。

她在倫敦一場聆訊中，要求法官針對穆罕穆德親王綁架並拘禁兩名成年女兒薩曼莎（Shamsa）和拉蒂法（Latifa）的事實進行調查。薩曼莎和拉蒂法是穆罕穆德親王在另一段婚姻所生。

這些聆訊是閉門舉行，但今天相關禁令解除後，媒體得以報導法院判決結果。英國資深法官麥法蘭（Andrew McFarlane）裁定，穆罕穆德親王就是哈雅遭恐嚇的幕後黑手。

英格蘭及威爾斯高等法院（High Court of England and Wales）家事法庭庭長麥法蘭裁定，穆罕穆德親王曾於2000年8月「下令並策劃」在英國城市劍橋（Cambridge）綁架當時19歲的薩曼莎。

他表示，薩曼莎被迫返回杜拜，並「在過去20年，被剝奪大部分自由」。

法官也指出，薩曼莎的妹妹拉蒂法在2002年和2018年兩度被抓回杜拜。

現年35歲的拉蒂法第一次逃家失敗後，在「她父親的指示下」被拘禁超過3年。她第2次逃跑則在2018年3月登上全球頭條新聞。

曾助拉蒂法逃跑的朋友宣稱，拉蒂法2018年3月4日搭船在印度外海遭到印度特種部隊攔截，她之後被送回杜拜，法官也表示確有此事。

判決結果曝光後，穆罕穆德親王在聲明中強烈否認相關指控，並表示這起案件涉及「有關我們子女高度私人和隱私事項」。他說已上訴最高法院，「以保護孩子最佳利益和福祉」。

他說：「這個結果不像英國其他家事法庭保護孩童那樣，保護我的子女免受媒體關注。」他並稱，整個程序太過片面。

(中央社)