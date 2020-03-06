武漢肺炎疫情在日本境內持續延燒，日本首相安倍晉三今天說，持續為東京奧運與帕運如期舉辦進行準備。

日本時事通信社報導，安倍今天在參議院院會答詢談到東京奧運與帕運時說，「持續為如期舉辦進行準備」，否認東奧受到武漢肺炎疫情延燒影響。

安倍說，國際奧林匹克委員會（IOC）理事會已確認東奧如期舉辦的方針，「（日本政府）並沒有進行以延期或中止為前提的商議」。

(中央社)