國中小口罩由學校統一購買？陳時中這麼說 14:552020/03/06 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中（左）6日在立法院總質詢中，回答國民黨立委林奕華提出國中與國小口罩學校統一購買建議時表示，還要進行多方面的溝通，才能確定實施的日期。圖右起教育部長潘文忠及行政院長蘇貞昌。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中6日在立法院總質詢中，回答國民黨立委林奕華提出國中與國小口罩學校統一購買建議時表示，還要進行多方面的溝通，才能確定實施的日期。 (中時 ) #中小學校 #統一 #口罩 #立法院 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 砲轟口罩問題！李來希酸：偉大的民進黨政府啊 11:282020/03/02 政治 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 《國際社會》新加坡防疫指揮官：新冠肺炎開始像「大流行瘟疫」 11:082020/03/06 財經 生活熱門新聞 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 中鏢澳洲音樂家來台9天 活動時間序曝光 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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