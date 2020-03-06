衛福部長陳時中6日在立法院總質詢中，回答國民黨立委林奕華提出國中與國小口罩學校統一購買建議時表示，還要進行多方面的溝通，才能確定實施的日期。

(中時 )

#中小學校 #統一 #口罩 #立法院 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣