Wecare高雄一早搶在韓國瑜替中華地下道通車典禮剪綵前，發文狂批收割前朝政績、進度落後。（取自臉書粉絲專頁「Wecare高雄」／袁庭堯高雄傳真）

高雄中華地下道填平、通車後現況。（高市交通大隊提供／袁庭堯高雄傳真）

6日上午市長韓國瑜率領市府團隊替中華地下道填平、搶先通車典禮剪綵鳴笛。Wecare高雄一早便發文狂嗆韓國瑜不要臉收割前朝政績，強調中華地下道填平工程由韓市府發包，竟延宕15個月才完工，鐵道地下化綠園道工程進度也不到10％。

Wecare高雄表示，中華地下道填平工程經費來自行政院「高雄鐵路地下化園道開闢工程中的立體設施拆除與地下道填平補助」計畫，該計劃為前朝市府於2018年爭取43億元預算並完成設計發包，涵蓋青海橋、自立橋、大順橋、自強陸橋、維新橋、青年鋼便橋，於韓國瑜上任2個月後動工拆除。

Wecare高雄強調，中華地下道填平工程不在前朝發包清單內，由韓市府自行發包，結果拖延了15個月才動工。此外，行政院長蘇貞昌曾於43億元之外加碼再補助5億元，但整體補助計畫重點核心、鐵路地下化15.7公里的綠園道工程，迄今完工度仍不到10％。

對此，Wecare高雄痛批韓國瑜還有臉跑去剪綵，更嗆就算不罷免，綠園道工程也不會在他任內完工。

(中時 )