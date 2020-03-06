國民黨立委李德維、陳超明和民進黨立委蘇震清以及民眾黨立委張其祿等人與全國各級養豬團體今日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷」記者會，呼籲政府提供養豬團體紓困措施，幫助他們渡過難關。

(中時 )