養豬戶待紓困 立委聯手辦自救豬價促銷記者會 14:392020/03/06 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委李德維、陳超明和民進黨立委蘇震清以及民眾黨立委張其祿等人與全國各級養豬團體今日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷」記者會，呼籲政府提供養豬團體紓困措施，幫助他們渡過難關。 (中時 ) #立委 #記者會 #促銷 #養豬團體 #團體 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓全民公敵李萬熙跪地道歉 朴槿惠手錶意外成焦點 00:152020/03/03 兩岸 立委王婉諭開記者會 質疑這補助誰說了算？ 12:202020/03/04 政治 拚商機！中市府媒合觀旅業者與中高雙城工會團體 22:492020/03/04 生活 車商抗疫 促銷大戰開打 04:102020/03/05 產業．科技 防群聚感染 新北宗教界簽6大聲明 01:012020/03/05 地方新聞 無懼新冠肺炎 吳思瑤竟稱現在應鼓勵看展 13:182020/03/05 政治 取消全國性酒測 防酒駕團體批 徐國勇強調地方不打折 19:002020/03/05 社會 部長好累？陳時中說這句 忍不住靦腆笑了 21:052020/03/05 生活 澳確診男為音樂家！國家音樂廳即刻閉館消毒 隔離21人 21:302020/03/05 生活 衛生官員記者會籲「勿碰口鼻」 她一個舉動觀眾傻了 00:212020/03/06 生活 政治熱門新聞 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 黃捷嗆韓這事太荒謬 韓粉終於反擊了！ - 政治 蔡政府有危機？夏春湧斷言最大難題在這！ - 政治 罷免案 陳敏鳳揭關鍵：韓國瑜還是有機會 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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