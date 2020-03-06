6日據大陸西藏衛生健康委員會網站消息，截至5日24時，西藏現有新冠肺炎確診病例0例、重症病例0例、死亡病例0例、疑似病例0例、治愈出院病例1例，累計確診新冠肺炎病例1例，連續36天無新增確診或疑似病例。

(旺報 )

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