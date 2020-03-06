西藏連續36天無新增新冠肺炎確診或疑似病例 13:452020/03/06 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6日據大陸西藏衛生健康委員會網站消息，截至5日24時，西藏現有新冠肺炎確診病例0例、重症病例0例、死亡病例0例、疑似病例0例、治愈出院病例1例，累計確診新冠肺炎病例1例，連續36天無新增確診或疑似病例。 (旺報 ) #病例 #肺炎 #疑似病例 #西藏 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 陸31省新增新冠肺炎確診病例119例 新增死亡病例38例 10:182020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 OPEC會議 奧地利建議不握手 官員改「握腳」 05:212020/03/05 國際 獨家》北中南隔離包一次看 宛如普渡 10:532020/03/05 生活 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 《國際社會》新加坡防疫指揮官：新冠肺炎開始像「大流行瘟疫」 11:082020/03/06 財經 兩岸熱門新聞 新冠病毒真實樣貌曝光 侵入細胞過程全記錄 - 兩岸 陸中央官員視察武漢社區做樣子 住戶大喊「假的」當場戳破 - 兩岸 - 旺報 專門對付美F-35 陸殲-10C逾200架 - 焦點新聞 - 旺報 美媒要求陸對新冠疫情道歉 趙立堅：荒謬可笑無知 - 兩岸 港媒：習近平擬訪武漢 料先赴金銀潭醫院 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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