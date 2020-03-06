由利菁帶著伊林團隊一手打造的節目《Women說》是，自2019年起開播以來收視口碑雙贏，日前原主持人利菁為了專注音樂作品而請辭，改由李明川、鄭雅勻挑大樑主持，王碩翰、陳信維等小鮮肉及伊林超模擔任節目班底。與利菁私交甚篤的李明川感性的說：「《Women說》節目就像一艘大船，菁姐一直就像我們的船長，帶領我們節目前進。我跟雅勻現在是掌舵的人，要繼續向新的方向航行，相信她也樂見我們把節目越做越好。」李明川也祝福利菁能趕快把喉嚨的傷養好，做出讓人驚豔的音樂作品

李明川向來是時尚美妝的意見領袖，「我的工作其實是替所有的觀眾把關，篩選出我覺得好的產品，去蕪存菁就像精選集一樣。節目上介紹一定是我精挑細選過的，觀眾就不必想太多。」這次的大改版更著重在新舊世代的對話，不但由李明川分享輕熟女愛的美妝時尚產品，也讓KOL鄭雅勻帶著現在最夯的網紅上節目，把大量的網紅KOL推到電視螢幕上。

李明川成了改版《Women說》的扛霸子，在服裝上也特別加入年輕休閒風，向新世代看齊。改版首錄當天為新版節目拍攝形象照時，攝影師請他變換不同的表情和動作，李明川尷尬的說：「不行不行，我就只有這個一號笑容。」鄭雅勻在旁邊不斷擠眉弄眼逗著李明川，但他還是很ㄍㄧㄥ，讓現場工作人員笑翻。

左起王碩翰、鄭雅勻、李明川、陳信維，將繼續在《Women說》節目上，為觀眾帶來最新的美妝時尚資訊。（圖／東風衛視提供）

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(中時電子報)