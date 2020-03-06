雲朗觀光集團旗下雲品國際（2748）董事會通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利1元、股票股利1.5元，合計派利2.5元，以昨（5）日收盤價44元計算，現金殖利率約2.27％。公司將於5月27日召開股東常會。

雲品尚未公布2019年財報，自結合併營收創23.8億元新高，年增達39.4％。但按股利公告揭露資訊，稅後淨利1.83億元、年減13.05％，為近4年低點。每股盈餘（EPS）約2.8元，低於前年3.22元，盈餘配發率約89.29％。

以此推算，雲品2019年第四季合併營收約6.69億元，季增30.63％、年減1.39％，改寫歷史次高。稅後淨利0.71億元，季增達9.55倍、仍年減29.88％，每股盈餘1.1元，優於第三季的0.1元、低於前年同期1.56元。

雲品2019年日月潭雲品、台北君品住房業務表現良好，惟宴會市場競爭激烈、步入盤整期，館外餐飲的宴會接單量下滑，加上IFRS 16租賃新制增加認列費用，第三季淡季獲利創低，使去年全年獲利出現明顯下滑。

因應宴會市場步入盤整期，雲品針對館外餐飲持續推動多角化布局及整合資源，拓展「君品Collection」宴會平台合作據點、爭取委託經營管理合作契機，並接手桃園頂級婚宴會館「皇家薇庭」委託經營管理，力拚營運逆勢突圍。

雲品受獲利下滑、新冠肺炎疫情衝擊營運影響，股價自去年4月中波段高點一路震盪走跌，4日下探43.3元的上市新低。由於3個月來跌幅已達26.24％，雖然台股今（6）日走勢疲弱，早盤一度重挫逾200點，雲品相對強勢、開高後持穩盤上，最高上漲3.41％至45.5元。

(時報資訊)