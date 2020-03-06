2020 年摺疊式顯示器最受矚目的焦點當屬智慧型手機，從去年到今年眾多手機品牌廠都推出新款摺疊式智慧型手機，包括華為的 Mate Xs、三星的 Galaxy Z Flip、柔宇科技的FlexPai、Motorola的Razr、小米的MIX Alpha等，使得競爭日趨白熱化。

在摺疊式智慧型手機面板供應上，存在良率和耐用度低的問題，以至於手機品牌廠逐步排除一對一供應商的合作方式，因此使陸系軟性 AMOLED 面板廠商有機會進入產品供應鏈中並從中受惠。台灣廠商也有發展軟性 AMOLED面板技術，市場傳出摩托羅拉（Motorola）摺疊式智慧型手機面板原將由友達提供，但因產能沒能達到需求，因此失去訂單。光電協進會產業分析師林政賢指出，華為採用京東方、維信諾，小米採由維信諾、華星，OPPO 採用三星、維信諾，ViVo綁三星，Motorola採用京東方、華星，手機品牌廠皆採取兩家合作模式以確保面板料源滿足手機產能。

由於台灣在缺乏下游品牌的情況下，台灣面板廠在摺疊應用市場並沒太大的競爭空間，但台灣供應鏈可於摺疊式智慧型手機功能和規格上升級，就提升用戶體驗的功能價值中直接或間接受惠，諸如大立光、明基材、誠美材、達邁、兆利、新日興、奇鋐等等。兆利提供兩家陸系客戶摺疊式手機的軸承，明基材提供摺疊式手機用的圓偏光片，達萬提供小米、ROYOLE可透光的透明 CPI（Colorless PI）光學級保護膜關鍵材料。

台灣關鍵零組件商可望搭上摺疊式手機商用風潮，為 2020年業績添加柴火。

林政賢表示，目前市面摺疊式手機售價約5～7萬元左右，還不太能颳起一 波摺疊式手機風潮，雖然品牌廠採取限量銷售模式，主要傳達重點在於讓大眾認 知手機的科技和創新以及激發品牌效應表現。預估在1～2年內摺疊式手機螢幕量產增加後成本可望降低，使售價更加平價化，將會帶動摺疊式手機普及，像過去的掀蓋式手機一樣，成為未來的手機主流款式之一。

(工商 )