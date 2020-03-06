針對行政院擬修訂《國土計畫法》部分條文修正草案，時代力量、國民黨團今於立法院會提案，順利將該草案退回程序委員會，時力黨團總召邱顯智表示，草案擬將行政院核定重大建設繞過國土計畫法，這是國土破壞法，現在退回程序委員會，後續希望不要排入議程或行政院主動撤回。國民黨團總召林為洲也認為，防疫當前，要修重大爭議的《國土計畫法》時機不適合，呼籲行政院對外詳細說明，並於防疫期間暫緩推動爭議法案。

邱顯智指出，時力黨團先前召開過記者會反對《國土計畫法》修法，主要是草案提到行政院核定重大建設時，可以不受限《國土計畫法》限制5年至10年檢討一次的規定，等同是替行政院開大門，嚴重破壞國土，如果政府真的要進行重大建設，應該按照國土計畫法程序步驟辦理，即便是重大建設也要禁得起相關法規檢驗。

國民黨團書記長蔣萬安表示，行政院版部分條文修正草案，違背當時訂定精神跟目的，當初訂定國土計畫法不是要排除任何開發，而是希望政府依法辦事，行政院必須清楚說明修法目的跟論述，而不是趁著全民關注防疫當下，貿然把草案送進立法院，爭議的重大法案不該在防疫重要時刻闖關。

林為洲說，立院六個委員會近期聯席審議防疫特別預算，大家都很忙，這時候行政院送爭議那麼大的法案藥委員會審議，時機不適宜，呼籲政院除要對外詳細說明草案內容外，在防疫期間不要推動爭議那麼大的法案。

(中時 )