直播》中鏢音樂家接觸路徑 指揮中心13：30說明 13:002020/03/06 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心昨晚針對澳洲音樂家確診一事召開記者會說明。(資料照片 林周義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今召開記者會說明最新疫情。(資料照片 林周義攝) 2月23日來台表演的澳洲音樂家確診後，曾採訪的記者群和合作演出的國家交響樂團成員，以及他所搭載的長榮班機機組人員全都受到衝擊，今(6)日更傳出他曾2度到觀眾席觀賞節目，會不會有更多人成為高風險感染者？他在台9天的接觸路徑圖為何？中央流行疫情指揮中心13:30將說最新防疫作為與措施。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #音樂家 #接觸 #路徑 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情舒緩！陸媒：湖北地區已連續13天出院數大於確診數 11:042020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情影響 多位歐陸音樂家取消來台 16:162020/03/04 生活 澳洲確診男子為音樂家 曾來台排練 23:002020/03/05 生活 搭長榮澳音樂家確診 國家音樂廳中鏢 04:102020/03/06 生活新聞 與澳洲確診音樂家同機 長榮機組員返台 06:232020/03/06 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 08:122020/03/06 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 09:542020/03/06 生活 鄭麗君證實：染病音樂家兩度進入觀眾席 10:482020/03/06 政治 澳洲音樂家2入觀眾席 排練照曝光網驚：慘了 11:132020/03/06 生活 《翻爆午間精選》鄭麗君證實：染病音樂家兩度進入觀眾席 11:512020/03/06 生活 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 - 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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