中央流行疫情指揮中心今召開記者會說明最新疫情。(資料照片 林周義攝)

2月23日來台表演的澳洲音樂家確診後，曾採訪的記者群和合作演出的國家交響樂團成員，以及他所搭載的長榮班機機組人員全都受到衝擊，今(6)日更傳出他曾2度到觀眾席觀賞節目，會不會有更多人成為高風險感染者？他在台9天的接觸路徑圖為何？中央流行疫情指揮中心13:30將說最新防疫作為與措施。

(中時電子報)