台中市28區官派區長傳出「唯一」調動，原大雅區長馬宗佑調任建設局正工程司，由養護工程處路燈養護科長李修齊接任。這波人事調整，僅大雅區長異動，引發地方「做不好」臆測，民政局長吳世瑋肯定馬宗佑1年多任內的表現，僅表示「任務需求進行人事調整」。

台中市共有29行政區，其中原住民自治區「和平區長」為民選產生，其餘均為市長任免。市府6日「低調」更新區長名冊，僅大雅區調動，原區長馬宗佑9職等調任8至9職等建設局正工程師。馬宗佑表示「市長怎麼派我就去哪，上月27日收到派令，今日到新單位報到。」

綠營議員肯定馬前區長認真推動區政，稱讚他「不求表現，實實在在做事，配合度也很OK，沒有做得不好啦！」不過有地方人士表示，只動一個區長，有點奇怪，可能是馬的資歷鎮不住，喊不動公所主管，擔任區長比較吃力。議員助理則說，馬為人太過「古意」了。

新任大雅區長李修齊為台灣大學土木工程研究所碩士，曾任養護工程處路燈養護科科長、建設局管線管理科股長及公園管理科股長。調任建設局正工程師的馬宗佑，是中央大學土木工程系碩士，曾任龍井區公所農建、公建課長。

(中時 )