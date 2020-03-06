新冠肺炎疫情影響民眾出門及旅遊意願，交通部民用航空局今日宣布清明節離島管制航線第二波加班機於3月9日開賣，但比較去年提供約13.5萬座位數，今年剩下約8.7萬個座位，運量大減36％。民航局坦言，疫情衝擊與遠東航空收攤是最大原因。

今年清明節連續假期共有4天，民航局規劃6天疏運期，並於2月17日開放澎湖、金門與馬祖航線售票，共提供8萬2044個座位，由於尖峰時段熱銷，今加碼宣布第二波加班機提供5120個座位，3月9日上午9時統一開放訂位。

去年清明連假同樣是4天假期、6天疏運期，離島航線卻提供13萬5366個座位，今年剩下8萬7164個座位，運量只有去年假期的64％。

民航局坦言，遠東航空約占國內線運量的3成，收攤後影響運量是原因之一，但最重要的因素仍在於新冠肺炎疫情，影響民眾出門意願。

民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，訂票日起3日內應完成開票（例如3月9日訂票者，應於3月11日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

此外，清明節假期於尖峰時段4月1日至3日台灣出發往離島方向，以及4月4日至6日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

(中時 )