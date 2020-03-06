三星鄉公所在耕莘專校前候車亭施設溫泉泡腳池，讓民眾盡情體驗三星鄉的溫泉資源。（胡健森攝）

在等待公車的時間除了聊天、滑手機，還能做什麼？答案是「在優質的溫泉池中泡腳」！也擁有豐富溫泉資源的三星鄉，鄉公所近來積極發展溫泉產業，更在位於耕莘健康管理專科學校宜蘭校區門口的公車候車亭，設置了一個可以同時提供40人免費使用的溫泉泡腳池，希望吸引更多的遊客到三星鄉觀光，同時輕鬆且盡興地體驗三星的溫泉資源。

三星鄉公所為了推廣溫泉觀光產業，在耕莘專校前推出「最有溫度的候車亭」，此處不僅環境優美，更有來自牛鬥斷層泉脈，與大同鄉梵梵野溪溫泉出於同一源頭的碳酸氫鈉泉，出水溫度極高，導入泡腳池後降為溫度適合人體的攝氏35至45度。

鄉長李志鏞說，在候車亭邊等車邊泡足湯，可說是一件非常幸福的事，最多可提供40人同時泡腳，非常適合全家出遊造訪，體驗三星鄉的溫泉之美。

李志鏞表示，三星鄉免費巴士藍線星期一至星期五每天有4班次往返三星、貴林與羅東等地，中途停靠耕莘專校等站，遊客可搭乘免費巴士到「最有溫度的候車亭」體驗，此外，此處也與鄰近的景點不遠，騎自行車即可輕鬆抵達，非常適合到三星鄉旅遊的遊客前來享受泡足之樂，而因應新冠病毒疫情，除泡腳池每天都有專人清理打掃，免費巴士也加強每日清潔與消毒工作，司機員也全程配戴口罩，大家可放心搭乘。

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