新冠病毒持續在美擴散，截至6日已有230起確診病例、12死。針對疫情在美升溫，美眾議院4日通過83億美元（約新台幣2500億元）支出法案，但令人注目的是，佛羅里達州參議員蓋茲竟然戴上防毒面具赴國會投票，更稱整個國會根本是個病毒「培養皿」。

佛羅里達州參議員蓋茲在赴國會針對疫情的支出法案投票時，竟然戴上防毒面具，更稱整個國會根本是個病毒「培養皿」。

據《國會山莊》報與《紐約郵報》報導，蓋茲（Matt Gaetz）稱國會議員們根本就是病毒的人體培養皿，「我們從最骯髒的機場通過、我們接觸所見的每一位，所以如果有人感染病毒，一定是來自美國國會」。

Our public health and safety isn't a joke but Matt Gaetz sure is. #flapol https://t.co/9AVKD5ArUI — Florida Democrats (@FlaDems) March 4, 2020

蓋茲是知名的川普鐵粉，他在赴國會山莊前，蓋茲更在推特上展示他的「裝備」，並稱議員們「彼此握手、親吻寶寶，與人自拍時接觸每個人的手機」，所以我們根本沒準備好。

雖然進入國會遭到另眼看待，蓋茲也強調根據眾議院規則，允許議員配戴必要的醫療裝備，並且針對當下疫情在美擴散，眾議院也沒有特別的防護措施，令人省思。不過蓋茲戴防毒面具的方式，也被曾在海軍陸戰隊服役的民主黨同僚點出戴法錯了，在指正下才學會正確戴法。

此外，眾議院通過的83億美元支出法案，在參議院也迅速通過，預計川普很快將簽署這項支出法案。美國國會批准的撥款金額比川普原先要求的25億美元高很多，他後來表示很高興經費增加，以便讓美國研發疫苗及協助國際控制疫情。

(中時電子報)