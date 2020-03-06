新冠肺炎疫情持續擴散，各國紛紛積極投入研究，盼早日找到應對之策。大陸深圳有研究團隊使用冷凍電子顯微鏡，捕捉到病毒正要侵染宿主細胞的狀態，昨（5日）將研究報告公布在BioRxiv論文預印本。

據《鳳凰網》報導，深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心／南方科技大學第二附屬醫院（深圳市第三人民醫院）與南方科技大學聯合，從臨床新冠肺炎病例獲取生物樣本，對新冠病毒展開分離、培養、鑑定及結構解析等系統性研究分析。

專家利用冷凍電子顯微鏡，首次觀察到了真實的新冠病毒經滅活（破壞微生物的生物學活性和破壞血清中補體的活性）後的形貌，而且還捕捉到病毒侵染宿主細胞中的重要狀態。病毒被識別，處於附著宿主細胞後，準備與細胞發生融合的時期。

冷凍電子顯微鏡可以避免樣本脫水、染色，可以最大限度的保持樣本的真實形貌，所以才能得到這樣的研究成果。該團隊目前正在繼續研究，要找出新冠病毒侵入人類宿主細胞的特性、與新冠肺炎臨床預後（治療後）關係。

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(中時電子報)