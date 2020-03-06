中保科(9917) 2019年在核心保全事業維持小幅成長帶動，營收微幅成長，法人預期，稅後盈餘年增將逼近6%，約落在21.68億元，EPS可望落在4.8元左右。

中保科2020首季業務維持穩定，法人預期，今年首季營收將較去年同期小幅成長1.3%左右，約33.5億元，EPS有機會挑戰1.19元。

展望2020全年度營運，中興保全的全年度用戶數可望成長2%、立保在國內金控公司ATM補鈔業務利潤持續提升，營收可望分別成長1%、8%。中保科在中興保全系統、立保保全及國雲公寓大廈穩定成長，與中保防災切入國內橋粱、危老建築與水情資料等預警等業務，中保科2020年營運將持續成長，營收將年增3%，約138億元，稅後盈餘將落在22.5億元附近，年增可望逼近10%，EPS將落在5元左右。

中保歷年股利政策以現金股利為主，2018年股利發放率86%，法人預期2019年有機會配發現金股利4元，現金殖利率在4~5%間。

(時報資訊)