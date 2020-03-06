五股區中興路三段連結台64高架橋匝道，大型車多且車速快，交通事故頻傳，市議員陳明義日前更接獲陳情，多台混凝土車違規停靠在外側車道上，險象環生，為此他除立刻到場勸離，也向交通局反映，希望能拓寬馬路，避免汽、機車爭道，確保機車騎士安全。

中興路三段旁因有多處砂石場，混凝土車出入頻繁，且連結台64往返八里及新店匝道，車流速度快，成為當地交通隱憂，前年就有一名23歲曾姓重機騎士行經該路段時，遭一輛搶黃燈的砂石車撞上，不幸當場身亡。

市議員陳明義服務處指出，因該路段前面為三線道，後面限縮為一線道，很多機車騎士被迫與汽車爭道，加上路旁有人行道磚，轉彎時容易發生擦撞，十分危險。

陳明義服務處表示，多年前就曾舉辦會勘，希望能拓寬，但因當地為私人土地，徵收難度高，只能暫緩，不過日前又有民眾陳情，許多混凝土車停靠在外側車道及人行道上，影響行車安全，便於市長下鄉座談時當面反映，預計於3月中再次會勘。

工務局長詹榮鋒表示，該地砂石場為五股垃圾山非法廠商，市府已推動試辦計畫輔導拆遷，可望於今年底前清除，優先解決交通疑慮，另道路拓寬部分，由於路旁為非都市計畫土地，將持續與地主溝通協商，先行加入試辦計畫，以利徵收後拓寬道路。

(中時 )